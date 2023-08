Napoli inarrestabile alla prima: numeri da campione dopo il Frosinone

Napoli, i numeri della prima giornata

Con la vittoria contro il Frosinone, sale a quota sette il numero di vittorie consecutive del Napoli alla prima giornata di Serie A. Inoltre, ben sei di queste sono arrivate in trasferta. La partita era però iniziata con la rete di Harroui al settimo minuto di gioco. Era dall'agosto del 1995 che il Napoli non prendeva gol nei primi sette minuti del match d'esordio. In quel caso a segnare fu Protti in un Bari-Napoli terminato con il punteggio di 1-1.