Napoli-Sassuolo, allenamento a Castel Volturno per gli azzurri: le ultime

Napoli, il report dell'allenamento a Castel Volturno

Come riportato dal Napoli attraverso un comunicato ufficiale: "La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tecnica". Cresce l'attesa per il primo match casalingo del nuovo campionato. Si giocherà davanti al pubblico delle grandi occasioni: tutto esaurito. Cavalcando l'onda lunga dell'entusiasmo per la vittoria dello scudetto il Napoli andrà a caccia del secondo successo consecutivo per provare a lanciare i primi segnali alle avversarie circa il fatto che era e resta la squadra da battere.