Gasperini dimentica il Napoli: la frase sullo scudetto fa infuriare i tifosi

Gian Piero Gasperini ha presentato la trasferta allo "Stirpe" contro il Frosinone in programma domani, 26 agosto , alle 18:30 .

L'allenatore dell'Atalanta ha parlato alla vigilia del match in terra laziale, che arriva dopo il successo per 2-0 all'esordio in trasferta contro il Sassuolo.

Atalanta, Gasperini: "Attenti all'entusiasmo del Frosinone"

Gasperini ha spiegato: "Che partita ci aspetta? Come è stato per Napoli sarà una sfida difficile, giochiamo contro una squadra che è entusiasta per la promozione. Andremo a giocare con grande attenzione. Penso che comunque si sia ridotto il divario tra tutti i club del campionato".