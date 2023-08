Lindstrom fa impazzire i tifosi del Napoli: ecco il primo messaggio social

In un reel pubblicato sulla pagina Instagram del club partenopeo Lindstrom, indossando la maglia azzurra ha salutato i suoi nuovi tifosi: “Ciao a tutti i tifosi del Napoli, sono felicissimo di essere qui. Non vedo l’ora di giocare davanti a tutti voi! Forza Napoli!”

Napoli, tutti pazzi per Lindostrom: "Per fortuna non è un fotomontaggio"

"Un danese napoletano". Questo è solo uno dei centinaia i commenti in risposta al messaggio di Lindostrom: "Non ho capito niente ma va bene lo stesso" ha ironizzato un sostenitore del Napoli dichiarandosi pronto ad accontentarsi di comprendere la lingua universale del calcio che Lindostrom sa parlare in attesa di imparare l'italiano. "Sembra un principino" ha replicato un altro fan entusiasta. E poi "Ti amo già", "Mangiali tutti", "Sei mio fratello", "Pensavo fosse l'ennesimo fotomontaggio, per fortuna mi sbagliavo, quanto mi gasi con questa maglia". A Napoli sono già tutti pazzi per Lindistrom.