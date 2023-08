Napoli, ecco le possibili avversarie di Champions League

Napoli, la seconda fascia

Nella seconda urna, il Napoli troverà una tra Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid. In prima fascia c’è anche l’Inter di Inzaghi, ma i criteri della Champions League fino ai quarti di final non contemplano sfide tra due squadre appartenenti alla stessa federazione.

Napoli, la terza fascia

L’avversaria del Napoli della terza fascia potrà essere sorteggiata soltanto tra sei squadre. Infatti, in questo raggruppamento ci sono Lazio e Milan che non potranno scontrarsi con la squadra di Garcia nella fase a gironi. Le squadre della terza fascia sono Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa, Psv e Copenaghen.

Napoli, la quarta fascia

Le formazioni della quarta fascia vengono considerate le squadre che spostano l’ago della bilancia per quanto riguarda la difficoltà del raggruppamento. E anche nella quarta urna, le insidie non mancheranno con formazioni attrezzate e potenzialmente pericolose. Nel sorteggio non ci saranno vincoli, considerando che non c’è nessuna italiana. Ecco l’elenco delle otto squadre di quarta fascia: Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino, Celtic Glasgow, Young Boys e Anversa.