Ha vinto lo scudetto col Napoli e ora giocherà con Mertens: è ufficiale

Tanguy Ndombélé riparte dalla Turchia. Nuovo prestito per il centrocampista di proprietà del Tottenham che, dopo aver vinto lo scudetto con la maglia del Napoli, si trasferisce ora al Galatasaray dove giocano Icardi e Mertens. Il centrocampista francese ha vissuto un'annata particolare in Italia: ha vinto il tricolore con la squadra di Spalletti ma ha giocato pochissimo e in estate è tornato alla base.