Napoli aspetta Kvaratskhelia: la data dell'ultimo gol è lontana

Khvicha Kvaratskhelia è alla ricerca del gol che manca ormai da diverso tempo. Nessun campanello d'allarme, ma il georgiano non vede l'ora di tornare a segnare. L'ultima rete con la maglia del Napoli risale alla scorsa stagione, era il 19 marzo, su rigore, contro il Torino. Da allora, nessun sussulto in zona realizzativa pur confermandosi con prove di alto livello alternate ad altre in cui la sua luce s'è appena intravista.

Com'è andato l'inizio di stagione di Kvaratskhelia

All'inizio di questo campionato Kvara è arrivato con un affaticamento ormai alle spalle. Con la Lazio è tornato titolare anche se la sua gara è durata appena un'ora. Sono bastati sessanta minuti, però, per incidere, con Provedel che gli ha negato la gioia del gol. Ora il georgiano è in nazionale ma al rientro, a partire dal Genoa, vorrà tornare ad esultare. Per un suo gol. In attesa di eventuali novità sul contratto.