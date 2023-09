Sirigu, Nizza e possibile ritorno in Ligue 1: cosa manca per la firma

Sirigu, ritorno in Ligue 1 dopo i problemi al tendine d'Achille?

Con il Paris Saint Germain, tra il 2011 e il 2017, Sirigu ha vinto dodici titoli, prima di trasferirsi al Torino (dal 2017 al 2021) e al Genoa (stagione 2021/2022). Nell'estate del 2022 Sirigu si è trasferito al Napoli e lo scorso gennaio è stato ceduto alla Fiorentina in cambio di Gollini. A fine marzo Sirigu si è, come noto, è rimasto vittima di una lacerazione del tendine d'Achille sinistro e prima di tesserarlo il club transalpino sta verificando in maniera accurata le sue condizioni fisiche: la decisione in merito alla scelta di sottoporgli o meno un contratto da firmare dovrebbe arrivare, nella migliore delle ipotesi, all’inizio della prossima settimana.