Lozano confessa: "Con Gattuso è stato difficile. Ma ho fatto la storia"

Era arrivato con le aspettative dell'acquisto più caro della storia del club, non avrà rispettato tutte le aspettative, ma uno scudetto in bacheca c'è comunque: Hirving Lozano difficilmente dimenticherà l'esperienza a Napoli , nel bene e nel male. Dopo 4 anni, il messicano ha lasciato l'Italia per tornare al PSV e ai microfoni di ESPN ha raccontato la sua esperienza in azzurro.

Napoli, le parole di Lozano

Queste le sue parole: "È stata una strada molto difficile al Napoli, con cose buone ed altre non così buone. Arrivai tramite Ancelotti e l'ho avuto solo due mesi e poi ci fu la separazione. Poi è arrivato Gattuso ed è stato complicato. Ero arrivato come la trattativa più cara della storia del club. Tante cose non furono piacevoli al suo arrivo, passai molto tempo senza giocare e fu un anno difficile. Al secondo feci molto bene con gol e assist, poi con Spalletti sono arrivati anche degli infortuni che non mi hanno aiutato".

Poi la gioia del titolo: "Grazie a Dio poi è arrivato lo scudetto, nessun messicano l'aveva mai vinto. Mi sento orgoglioso di aver fatto la storia in Serie A. Ci sono persone che parlano tanto per parlare, ma la gente che mi segue sanno che nessuno ti regala qualcosa. Sono il primo messicano a fare la storia in Italia, ho aperto le porte nel campionato italiano e ora ci sono più attenzioni verso i messicani".