Napoli, la grande festa della famiglia De Laurentiis in Svizzera: il motivo

Momenti di relax per Aurelio De Laurentiis . Il presidente del Napoli aspetta la ripresa del campionato per continuare il lavoro in seno al club azzurro. In questi giorni ha trascorso dei momenti felici con la propria famiglia.

Perché la famiglia De Laurentiis è in Svizzera?

Come immortalato da una storia Instagram di Luigi De Laurentiis, la famiglia al completo è a Laconnex, in Svizzera, per celebrare il compleanno di Jacqueline Baudit, moglie del massimo dirigente azzurro. Momenti felici per la famiglia De Laurentiis che si gode un periodo entusiasmante sia in ambito lavorativo che, ovviamente, nel mondo del calcio, con lo scudetto conquistato dal Napoli.