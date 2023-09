Napoli in ansia per Politano: come sta e quando potrà tornare in campo

Matteo Politano "corre" verso l'esordio in Champions League del Napoli. L'esterno di Garcia rischia seriamente di saltare trasferta di sabato con il Genoa a causa dell’elongazione al soleo della gamba destra rimediato nel primo tempo di Italia-Macedonia del Nord, ma lo staff medico ha messo nel mirino il recupero per il debutto europeo in programma il prossimo 20 settembre in Portogallo.