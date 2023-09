Napoli, furiose proteste dei tifosi dopo il gol del Genoa: cosa è successo

Non sono mancate le proteste tra i tifosi del Napoli in occasione del vantaggio del Genoa . Al di là della disattenzione difensiva, i sostenitori azzurri hanno messo in risalto un episodio che non è stato reputato falloso dall'arbitro.

Genoa-Napoli, cosa è successo?

In occasione del calcio d'angolo battuto dal Genoa, si vede Anguissa andare a terra dopo un contatto con De Winter. I tifosi, così come la squadra in campo, hanno chiesto a gran voce l'annullamento del gol per il fallo commesso dal difensore genoano. L'arbitro Fabbri, dopo aver ricevuto il parere positivo dal Var, ha regolarmente assegnato la marcatura di Bani che ha portato il Genoa in vantaggio. Le proteste si sono alimentate sui social, dove è emerso tutto il disappunto dei sostenitori azzurri.