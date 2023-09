Napoli, amarezza Politano e la frase sullo scudetto: ecco cosa ha detto

C'è grande rammarico in casa Napoli per il pareggio in rimonta rimediato al Ferrarsi col Genoa. Tra i protagonisti c'è stato Politano, autore del definitivo 2-2: "È sicuramente una rete importante, ma non basta. Non siamo riusciti a concretizzare nel migliore dei modi quanto creato. Il primo tempo è stato negativo. C'è da lavorare, purtroppo abbiamo avuto pochissimi giorni per preparare questa partita perché tanti calciatori sono arrivati ieri. Non possiamo più commettere certi errori".