Napoli, Garcia: "Colpa nostra, ma prima della Champions non è mai facile"

Rudi Garcia ha parlato subito dopo il triplice fischio del match pareggiato in rimonta dal Napoli contro il Genoa: "La reazione c'è stata, il carattere lo abbiamo mostrato, ma sarebbe una bella idea mostrarle sin dall'inizio. L'abbiamo pagato con due gol presi su calcio d'angolo. Anche se ci sono stati due episodi contro di noi, come il fallo su Anguissa sul primo gol e il fallo di mano su Olivera, è solo colpa nostra se ci sono stati due gol del Genoa. So che le partite prima della Champions sono sempre difficili da gestire, basti vedere il Paris Saint Germain che ha perso col Nizza. I calciatori pensano di essere al massimo, ma non c'erano con la testa. È ovvio che dobbiamo fare meglio. Già col Bologna dobbiamo essere protagonisti dall'inizio".