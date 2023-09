Napoli senza Cajuste e Rrahmani: le condizioni in vista del Bologna

Napoli, arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Cajuste e Rrahmani tornati malconci dalla vittoriosa trasferta di Champions League in Portogallo contro il Braga (1-2) .

Napoli, infortuni Cajuste e Rrahmani: le condizioni

Stando a quanto riferito da Sky Sport sia Cajuste sia Rrhmani svolgeranno esami più approfonditi nella giornata di domani per valutare l'entità dei rispettivi problemi fisici ma entrambi dovrebbero comunque saltare, a meno di clamorosi colpi di scena, la trasferta di domenica 24 settembre al Dall'Ara contro il Bologna (ore 18), valida per la quinta giornata di Serie A.

Cajuste si è fermato nel pre-partita del match contro il Braga, Rrahmani poco prima del quarto d'ora di gioco. Il difensore kosovaro e il centrocampista svedese restano in infermeria in attesa di capire l'entità dei problemi fisici riportati. Domani, 22 settembre, è in programma la ripresa degli allenamenti.