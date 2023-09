Napoli, Freuler osservato speciale: la statistica che spaventa Garcia

Il conto alla rovescia per Napoli-Bologna entra nel vivo. Alle 18 il calcio d'inizio della gara valida per la quinta giornata di Serie A .

Osimhen sfida il Bologna con le due statistiche che incoraggiano il Napoli, il Bologna "risponde" con il suo personale dato incoraggiante legato al neo-acquisto Remo Freuler.

Freuler e il conto aperto con il Napoli

Remo Freuler ha, infatti, già segnato tre reti contro il Napoli in Serie A: contro nessuna squadra ha fatto meglio nella massima serie italiana (tre gol anche contro la Juventus). In particolare, come ricordato da Opta, sia il primo (2 maggio 2016) sia l’ultimo gol (4 dicembre 2021) dello svizzero in Serie A sono arrivati contro i partenopei.