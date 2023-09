De Laurentiis scende negli spogliatoi: "Mai avuto dubbi su questo Napoli"

4-0: è tornato il Napoli , che a Lecce ha dominato, come faceva un anno fa (quasi) con chiunque. 4-0: che legittima la «resurrezione» di una squadra già capace di farne 4 quattro all’Udinese e che a fine partita si prende l’applauso di Aurelio De Laurentiis , che scende negli spogliatoi per complimentarsi con allenatore e calciatori: «Mai avuto dubbi. Ero sereno e tranquillo e lo sono anche adesso».

La gioia del presidente De Laurentiis su Twitter

"Non solo siamo ripartiti da Bologna, ma a Lecce c’è stata una grande prova di maturità contro una squadra da non sottovalutare. Bravi tutti!". Queste le parole del presidente De Laurentiis in un post pubblicato su X dopo il successo contro il Lecce.