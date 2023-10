Champions League, ecco l'arbitro di Napoli-Real Madrid

Turpin, i precedenti con Napoli e Real Madrid

Sarà la quarta volta che Turpin dirigerà una partita del Napoli. Il bilancio è positivo per gli azzurri, con due successi (contro Solna in Europa League e Salisburgo in Champions) e una sconfitta (Spartak Mosca in Europa League). Solo vittorie, invece, per il Real Madrid nei cinque precedenti disputati tutti nella massima competizione europea per club.