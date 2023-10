Napoli, Sosa avverte Osimhen: “Si pentirà di quello che sta facendo”

La questione Osimhen si sta risolvendo con il tempo , ma quello che è succesos non è stato dimenticato. Specialmente tra i tifosi, che si erano schierati dalla parte del club. Sulla vicenda è intervenuto Roberto Sosa che ha "bacchettato" l'attaccante anche per la mancata esultanza dopo il gol contro il Lecce .

Caso Osimhen, le parole di Sosa

Queste le sue parole: "Vorrei dirglielo anche a Castel Volturno, tra sei mesi, un anno, cinque anni, andrà via. Il calcio è così, dipende dai soldi. Mi auguro vada via tra tre anni. Quando se ne andrà se ne pentirà delle partite in cui ha segnato e non ha esultato. Non potrà tornare indietro perchè la vita è cosi purtroppo. Mi dispiace che lui abbia preso quella scelta di essere triste in volto".