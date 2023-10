Callejon, rimpianti e polemiche con il Napoli: "Avrei voluto lasciare in modo diverso"

Uno dei grandi ex di Napoli-Real Madrid, gara in programma alle ore 21 allo stadio Maradona, è José Maria Callejon, 36 anni, oggi al Granada. L'esterno spagnolo ha rilasciato un'intervista a Relevo in cui parla della sua avventura in Italia in modo particolare del rimpianto per come si è conclusa: "Quando stavo terminando la mia settima stagione a Napoli ho rifiutato la proposta di rinnovo prima che iniziasse la pandemia. Sentivo che il mio tempo lì era finito, anche se la proposta non mi piacque. Mi aspettavo di più dal club".