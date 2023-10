Salvatore Esposito: "Nel Napoli vedrei bene tre giocatori della Fiorentina"

Salvatore Esposito, attore e tifoso del Napoli reso celebre dal suo ruolo in Gomorra, non si è sottratto a un commento alla viglia di Napoli-Fiorentina. In collegamento con Radio Bruno, Esposito ha commentato: "Con Garcia l'inizio non è stato semplice, ma era normale fosse così. La squadra, però, è forte e penso che lotterà fino alla fine per lo scudetto".