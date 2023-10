Le strane scelte di Garcia e la lezione di Italiano

I fischi finali, le facce incredule dei giocatori in campo e dei tifosi in tribuna. Le immagini della sconfitta del Napoli con la Fiorentina lasciano un sapore amaro. Perché quello del Maradona non sembra solo un incidente di percorso: le partite con Udinese e Lecce e la buona prestazione con il Real Madrid sono state cancellate da un’altra serata da dimenticare. Conclusa nel peggiore dei modi anche per le scelte dalla panchina di Garcia: un altro gesto di insofferenza dopo il cambio di Politano (curiosa la scelta di mandare in campo al suo posto Cajuste con Raspadori spedito a destra), un’altra inspiegabile sostituzione di Osimhen (sull’1-2 a 13 minuti dalla fine), la decisione di traslocare Kvara nel finale a destra con Lindstrom a sinistra, quella di ignorare Elmas e chiudere la partita con Gaetano-Cajuste coppia centrale di centrocampo nell’arrembaggio finale. Una confusione non degna di una squadra campione d’Italia.