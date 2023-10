Napoli, Garcia dirige la ripresa degli allenamenti: undici assenti

Ripresa degli allenamenti con Rudi Garcia e senza undici nazionali per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno . Il futuro dell'allenatore francese è tutto da definire, ma oggi pomeriggio dirigerà regolarmente l'allenamento degli azzurri.

Napoli, qualificazioni Euro 2024: i convocati dalle Nazionali

Garcia non avrà a disposizione undici giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Indisponibili Di Lorenzo, Meret e Raspadori (convocati dall'Italia), Elmas (Macedonia), Lobotka (Slovacchia), Lindstrom (Danimarca), Ostigard (Norvegia), Zielinski (Polonia), Osimhen (Nigeria), Kvaratskhelia (Georgia) e Cajuste (Svezia). Nel mirino c'è la trasferta al "Bentegodi" contro l'Hellas Verona in programma sabato 21 ottobre con calcio d'inizio alle 15, valida per la nona giornata di Serie A.