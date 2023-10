Conte, l'improvviso messaggio social che spaventa i tifosi del Napoli

"Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia". Questo il messaggio che, Antonio Conte, intorno alle 17.30 di oggi ha pubblicato in una storia Instagram. Nelle parole "per adesso" c'è la speranza dei tifosi del Napoli: riuscirà la corte di De Laurentiis a convincerlo a prendere il Napoli in corsa e a mettere da parte la voglia di godersi la famiglia?