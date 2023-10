Biglietti Napoli-Milan: prezzi, quando e dove acquistarli

A breve saranno in vendita i biglietti per Napoli-Milan e Napoli-Empoli, i prossimi due impegni interni della formazione di Rudi Garcia. Particolarmente attesa la sfida con i rossoneri in vista della quale il club azzurro ha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale tutte le informazioni riguardanti i tagliandi: "A partire dalle 12 di lunedì 16 ottobre 2023 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Milan, che si disputerà il 29 ottobre 2023 alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona".