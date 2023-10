La dedica di Kvaratskhelia al Napoli e ai tifosi: il parastinchi è fortunato

Il Napoli nel cuore. E non solo. Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato il gol del 2-0 in Georgia-Cipro, valida per l'ottava giornata del gruppo A di qualificazione agli Europei 2024, prima di servire l'assist che ha permesso a Shengelia e che Mikautadze su rigore chiudesse i conti sul 4-0. L'attaccante del Napoli, partito titolare e sostituito all'85' da Mekvabishvili, è scappato via sul filo del fuorigioco: servito con un passaggio filtrante da Chakvetadze, non ha lasciato scampo al portiere Mall infilandolo con un piatto sinistro con cui ha reso vana l'uscita disperata dell'estremo difensore ospite.