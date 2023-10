Gravina elogia Spalletti: "Ora capisco perché il Napoli..."

Gabriele Gravina elogia Luciano Spalletti. A margine di "Italia-Inghilterra, derby d'Europa", in scena questa mattina all'ambasciata italiana a Londra nel giorno dell'attesissima sfida di Wembley, il presidente della Figc ha esaltato l'attuale ct dell'Italia: "In quattro giorni abbiamo centrato un risultato importante sotto il profilo sportivo, ho apprezzato subito le sue modalità sportive che tecniche. Ora capisco perché Napoli ha centrato quel risultato importante, non è facile vincere uno scudetto a Napoli dopo 33 anni".