Verona-Napoli, settore ospiti e altri due settori del "Bentegodi" sold out

A ruba i biglietti per assistere a Verona-Napoli i n programma il prossimo sabato 21 ottobre alle 15 . Al "Bentegodi" si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni in vista della sfida valida per la nona giornata di Serie A .

Verona-Napoli, il dato aggiornato sui biglietti venduti

Sui propri canali social il club veneto ha annunciato che sono già diciannovemila i titoli di ingresso emessi per godersi dal vivo il match tra la squadre allenate da Marco Baroni e Rudi Garcia, ma la prevendita continua, la media di spettatori stagionali sarà certamente superata (19.315) e per gli azzurri ci sarà da dimostrarsi non solo più forti degli infortuni e del momento difficile, dopo la sconfitta per 3-1 al Maradona contro la Fiorentina. Di Lorenzo e compagni dovranno essere bravi anche a imporsi in un ambiente caldo.