"Lo ringrazio", Kvaratskhelia e il retroscena dopo l'assist a Raspadori

Khvicha Kvaratskhelia è stato il grande protagonista della vittoria del Napoli sul campo dell'Union Berlino. Suo l'assist decisivo per la rete di Raspadori che è tra i pochi Under 23 ad aver già segnato almeno cinque gol nelle ultime due edizioni di Champions League . L'attaccante georgiano a fine partita ha esaltato il compagno: "Lo ringrazio perché ha reso vincente il mio assist. Sono contento, è stata una bella azione" le sue parole rilasciate alla Uefa a fine partita.

Napoli, le parole di Kvaratskhelia a fine partita

Kvara è stato eletto "Player of the Game" ma la sua è una gioia collettiva legata anche all'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale: "Dobbiamo continuare così, vincendo anche le prossime. Noi rispettiamo tutte le altre squadre, ma scendiamo sempre in campo per vincere e continueremo a farlo". Kvara sta vivendo un momento d'oro, tra Verona e Berlino due gol e un assist, senza Osimhen è diventato il vero leader tecnico del Napoli.