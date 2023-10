Napoli-Milan, le pagelle degli azzurri

Napoli

Garcia (all.) 6

Presenta un Napoli pronto per la notte di Halloween: sfilacciato, morbido, confuso. Nel secondo tempo ridisegna la squadra con Simeone, Ostigard e Olivera: 4-2-4, a tratti 4-2-3-1. Il gioco riemerge e i suoi dimostrano con orgoglio di non averlo mollato. E non è poco. Anzi, è tutto.