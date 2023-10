La moviola di Napoli-Milan: Orsato plateale, gestisce con esperienza

Partita tenuta da Orsato, forse troppo plateale nelle sue decisioni (vedi rosso per Natan), un po’ in affanno nella ripresa (lo scatto non è mai stato il suo forte), ma esperienza e carisma a volte suppliscono e bastano. Il doppio giallo nel finale resta l’unico episodio da moviola discutibile. Recupero: 9’ (5’+4’)

Natan, il primo giallo è fiscale

In ritardo l’intervento di Natan su Romero che porta al secondo giallo (ok il primo): ammonizione fiscale e plateale, non c’è né irruenza né negligenza, ma non inventato.

Theo Hernandez e Tomori, interventi regolari

Su due tocchi sempre di Simeone, sia Theo Hernandez prima sia Tomori poi toccano con il petto e non con il braccio.

Regolari i due gol di Giroud

Ok i gol di Giroud: lo tengono in gioco in tre (Di Lorenzo, Rrahmani e Natan) sul passaggio di Pulisic; non c’è fallo sul corpo a corpo con Rrahmani.

Corretta la decisione su Maignan

Uscita fuori dall’area di Maignan mentre Politano si sta avventando sul pallone: rischia molto il portiere rossonero ma gli va bene, pallone sul fianco e non sul braccio, non c’è fallo sull’azzurro.

VAR: Marini 6

C’è e questo basta.