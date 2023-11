Real Madrid-Napoli, parte la prevendita per il settore ospiti: i dettagli

Tramite l'acquisto di un voicher, parte domani la prevendita per i biglietti del settore ospiti dello stadio Bernabeu di Madrid per la sfida Real-Napoli in programma mercoledì 29 novembre alle ore 20.45 per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Il prezzo stabilito dal club spagnolo per i tifosi del Napoli è di 65 euro. La prevendita si articolerà in tre fasi.