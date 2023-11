Napoli, senti Reina: "Forse un giorno farò l'allenatore in questo stadio"

All'età di 41 anni, Pepe Reina annuncia il possibile addio al calcio giocato. Lo fa in un'intervista concessa a The Athletic in cui si racconta svelando anche le sue ambizioni future. La principale è quella di sedersi in panchina: "Forse un giorno tornerò ad Anfield come allenatore, il calcio è ciò che mi piace di più. Io voglio allenare, non fare il preparatore dei portieri".