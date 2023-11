Nani: "De Zerbi ha ragione su Lindstrom. Io al Napoli? Vi dico la verità"

Gianluca Nani , ex direttore sportivo del Reading e del Brescia ed ex direttore tecnico dell' Al-Jazira , di Watford e West Ham ha parlato alla vigilia di Salernitana-Napoli : “Per quanto riguarda Lindstrom la penso come De Zerbi : è un numero 10. Conosco il giocatore, è una mezz’ala offensiva, ha qualità e può fare anche l’esterno, ma a rientrare sul destro, quindi a sinistra. Per me Lindstrom esprime il massimo quando ha la possibilità di giocare non troppo lontano dalla porta, è un sottopunta. Massimo rispetto per Garcia , lui lo vede tutti i giorni e lasciamo a lui l’onere di scegliere la posizione migliore".

Nani: "Non sono a Napoli, Meluso, Micheli e Mantovani sono miei amici"

A Radio Kiss Kiss Nani ha aggiuno: "Io al Napoli? No, è vero che sono in città, ma non c’è nulla tra me ed il Napoli. Meluso è un amico, così come lo sono Micheli e Mantovani. Sono amici che rispetto e stimo, per me sono i migliori. Corsa scudetto? Non è una corsa a due, ma Inter e Juventus sono un pelo davanti alle altre. Occhio, però, perché è presto dire che il Napoli è fuori dalla corsa scudetto”.