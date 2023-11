Napoli-Union, perché la qualificazione agli ottavi non arriverà stasera

La strada verso gli ottavi di finale per il Napoli è indirizzata, ma la qualificazione aritmetica non arriverà stasera . La squadra di Garcia anche in caso di vittoria contro l'Union Berlino dovrà comunque aspettare la prossima partita , al Bernabeu contro il Real Madrid il 29 novembre, per provare a strappare il pass per entrare nelle prime sedici d'Europa . La classifica del Girone C recita Real primo a nove punti, Napoli secondo a sei, Braga a tre e ultimo posto per l'Union a zero punti.

Napoli, cosa manca per gli ottavi? Tutte le combinazioni

In caso di vittoria questa sera (mancherà ancora Osimhen) e di vittoria del Real contro lo Sporting Braga, il Napoli si porterebbe a sei punti di vantaggio dai portoghesi a due giornate dalla fine. Basterebbe a quel punto un pareggio al Bernabeu per l'aritmetica qualificazione, ma anche in caso di sconfitta contro il Real Madrid la qualificazione sarebbe certa qualora l'Union riuscisse a fermare il Braga.

Cosa succede se gli ottavi non arrivano al Bernabeu?

In caso di sconfitta in Spagna e vittoria del Braga contro i tedeschi, il Napoli si giocherebbe tutto all'ultimo turno ospitando in casa proprio lo Sporting: basterà non perdere per la qualificazione. Discorso diverso qualora non arrivasse la vittoria stasera, con la qualificazione da dover costruire nelle prossime due senza poter fare troppi calcoli.