Paura in un locale a Napoli, tifosi dell’Union aggrediscono il personale

I clienti sono rilassati, si godono la risata, un panino, quattro chiacchiere con amici , una birra, il clima mite di novembre. Ad un certo punto l'incubo: a Napoli , a Piazza Dante, arrivano i tifosi dell'Union Berlino . In migliaia sfilano per le vie del centro, decine di Ultras raggiungono un locale aggredendo il personale . Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza.

La storia del locale con i video dell'aggressione

Sui social il pub di Piazza Dante con una storia ha mostrato i video dell'aggressione e ha voluto ringraziare tutti per il sostegno. Stanno tutti bene, solo un forte spavento. Grande paura per un martedì sera apparentemente tranquillo, di vigilia Champions, che si è trasformato in vetrina di violenza e scontri con incidenti, feriti e arresti. Il tutto a poche ore dalla sfida del Maradona.