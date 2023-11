"Follia metropolitana, ci sono feriti e arresti", l'annuncio dal Comune di Napoli

Union-Napoli, le ultime sull'ordine pubblico

L'assessore alla Legalità del Comune di Napoli ha anche spiegato come i tifosi dell'Union raggiungeranno oggi il Maradona per la gara di Champions League: "Prevista una fan-zone alla stazione marittima per i tifosi ospiti, come per tutte le gare europee, ed i tifosi verranno portati con dei pullman ANM direttamente all'interno dello stadio, ma servirebbe una normativa a livello europeo per gestire queste situazioni critiche. L'appello che faccio alla cittadinanza è quella di dimostrare civiltà e di essere migliore di queste persone che non sanno ciò che fanno".