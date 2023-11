"Follia metropolitana, ci sono feriti e arresti", l'annuncio dal Comune di Napoli

Il bilancio degli scontri tra tifosi dell'Union e forze dell'ordine a Napoli è al momento di undici arresti oltre a diversi contusi. Lo conferma l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu intervenuto a Kiss Kiss Napoli per fare il punto della situazione il giorno dopo gli incidenti che si sono verificati in pieno centro: " I fatti di ieri sono una follia metropolitana . Arrivano questi giovani con una strategia ben delineata e scellerata di mettere a repentaglio l'ordine pubblico. Le forze dell'ordine hanno fatto un ottimo lavoro nell'evitare gli scontri con i tifosi napoletani , e soprattutto ad arginare questo fenomeno. Ci sono contusi tra i poliziotti e anche undici arresti ".

Union-Napoli, le ultime sull'ordine pubblico

L'assessore alla Legalità del Comune di Napoli ha anche spiegato come i tifosi dell'Union raggiungeranno oggi il Maradona per la gara di Champions League: "Prevista una fan-zone alla stazione marittima per i tifosi ospiti, come per tutte le gare europee, ed i tifosi verranno portati con dei pullman ANM direttamente all'interno dello stadio, ma servirebbe una normativa a livello europeo per gestire queste situazioni critiche".