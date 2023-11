Elmas, vetrina Italia per riprendersi il Napoli: convocato dalla Macedonia

Eljif Elmas è un pilastro della sua nazionale. Rimasto in panchina in Champions League contro l' Union Berlino dopo aver segnato in campionato all' Arechi contro la Salernitana , chiudendo i conti nel derby campano (0-2), il poliedrico centrocampista è stato convocato dalla Macedonia del Nord per le sfide contro Italia e Inghilterra , valide per le qualificazioni a Euro 2024 .

Napoli, quanto ha giocato Elmas in questa stagione?

Il ct Milevski conta su Elmas per le partite che verranno disputate in vista dell'ormai imminente sosta per le nazionali, nel corso della quale la Macedonia del Nord sfiderà l'Italia in trasferta (venerdì 17 novembre, ore 20:45) e l'Inghilterra in casa (lunedì 20 novembre, ore 20:45). In questa stagione, Elmas ha collezionato dieci presenze (sette in Serie A, tre in Champions League) e, come detto, segnato un gol per un totale di 242 minuti in campo.