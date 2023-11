Napoli, amarcord Hamsik: messaggio social per Mazzari

"In bocca al lupo mister". Così Marek Hamsik su Instagram ha salutato il ritorno sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri . Mazzarri ha allenato Hamsik al Napoli dal 2009 al 2013.

Hamsik, quante partite ha giocato con Mazzarri e cosa ha vinto

Mazzarri è l'allenatore con cui Hamsik ha giocato più partite in assoluto in carriera: 174 (13.481 minuti in campo), impreziosite da 43 gol e 41 assist. Una figura a cui il centrocampista slovacco, che si è ritirato lo scorso luglio, è molto legato. Con Mazzarri alla guida del Napoli, Hamsik ha vinto la Coppa Italia 2012.