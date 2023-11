Mazzarri e l’ironia sul gesto dell’orologio: video virale, Napoli è pazza di lui

Walter Mazzarri è ricordato a Napoli anche per il famoso gesto dell'orologio, il ticchettio sulle lancette indirizzato all'arbitro per evitare perdite di tempo o considerare il tutto per un recupero corposo. D'altronde la specialità della casa, a quei tempi, dal 2009 al 2013, erano le rimonte e i gol in extremis, oltre il novantesimo, in zona Cesarini. I tifosi del Napoli non hanno dimenticato quell'immagine divenuta simbolo dei suoi primi quattro anni napoletani.