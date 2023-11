Zielinski è sicuro di sé: "Io e Lewandowski siamo le punte di diamante"

Alla viglia della di Polonia -Repubblica Ceca , valida per le qualificazioni a Euro 2024 , Piotr Zielinski ha parlato alla tv polacca TVP Sport dimostrando sicurezza nei propri mezzi e respingendo al mittente le critiche che gli sono state destinate.

Zielinski: "La gente si aspetta sempre il massimo da me e Lewandowski"

Il centrocampista del Napoli ha commentato: "Ognuno ha il diritto di esprimere la propria opinione, a volte puoi essere d'accordo e altre no. Cerco sempre di giocare al meglio e dare il massimo. Io e Lewandowski siamo le punte di diamante della nazionale, non c'è bisogno di fingere. La gente si aspetta sempre un gol o un assist da noi, ma anche quando non ci sono riuscito a segnare o a servire un passaggio vincente ho giocato comunque al massimo cercando di esprimermi al meglio e guidare le azioni. Sono convinto che continuerò ad aiutare tantissimo la squadra".