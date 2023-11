Zielinski lascia la Polonia, diagnosticata l'angina: che cosa è e quali sono i sintomi

Piotr Zielinski lascia il ritiro della Polonia. Il motivo? Il medico della nazionale ha diagnosticato al giocatore l'angina, un'infiammazione alla gola , da non confondersi con l'angina pectoris. Di cosa si tratta? La spiegazione la fornisce la Treccani: "Nel linguaggio medico, denominazione generica dei processi morbosi a carico del palato molle, dell’ugola e delle tonsille, caratterizzati da dolore e senso di costrizione alle fauci, difficoltà nella deglutizione, e accompagnati per lo più da febbre".

Angina: che cosa è, quali sono i sintomi e come guarire

L'angina è molto simile a una tonsillite. In genere i sintomi sono mal di gola, disturbi della deglutizione, malessere generale e febbre. Se batterica (streptococco) occorre sottoporsi a visita medica e, se prescritti, prendere antibiotici. Importante bere molta acqua. Se virale viene curata a livello sintomatico. Solitamente si guarisce in una settimana circa. La rimozione delle tonsille a volte viene raccomandata nei bambini in casi di angina grave e ricorrente, più raramente tra gli adulti.