Politano e la promessa al suocero prima della morte: il post è virale

Politano e le conversazioni col suocero

L'attaccante di Mazzarri e dell'Italia in questo momento è a Leverkusen per la sfida contro l'Ucraina ma sui suoi canali ufficiali social ha repostato nelle storie il post della sua fidanzata. "Sei il miglior suocero che potessi avere" aveva scritto Politano in una chat. Immagini e conversazioni toccanti per un rapporto speciale rivissuto attraverso i social.