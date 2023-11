Napoli, rinnovo e futuro Politano: l'agente Giuffredi è categorico

Napoli, l'agente Giuffredi su Gaetano, Garcia e Mazzarri

Giuffredi ha aggiunto: "Sarà titolare stasera in Nazionale? Ogni allenatore fa le sue scelte, mi auguro di vederlo in campo dal primo minuto. Gaetano deve giocare di più, fino a questo momento non ha avuto molto minutaggio, deve esprimere le sue qualità e se non sarà a Napoli allora valuteremo altre opportunità, per me è un fuoriclasse. Mi dispiace molto per come sia andata con Garcia, è una bravissima persona: le colpe sono di tutti non solo sue. Mi auguro che Mazzarri sia l’uomo giusto nel momento giusto. Ha un vantaggio, ovvero onosce l’ambiente, il presidente e ha una grandissima voglia. Vuole dimostrare di essere un allenatore importante”.