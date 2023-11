Cannavaro: "Nessun contatto con il Napoli. Mazzarri? La squadra deve fare una cosa"

A Radio Kiss Kiss, Cannavaro ha, invece, puntualizzato: "Non ho avuto nessun contatto col Napoli. Né io né Paolo ne abbiamo avuti. Siamo andati al Maradona con l’Empoli perché è una cosa che facciamo spesso".

Cannavaro sul calendario del Napoli

A Sky, Cannavaro ha poi aggiunto: "Le prossime partite del Napoli non sono semplici, sulla carta sono molto difficili. Al di là dell'allenatore, che è nuovo, i giocatori dovranno tirare fuori quell'orgoglio di campioni per risollevare una situazione che non è delle migliori. Non tanto per la classifica, ma io non posso vedere la partita con l'Empoli e pensare che cinque o sei mesi prima vincevano. C'è un blocco e devono tirare fuori il meglio per avere più serenità dopo lo scudetto".