Real, emergenza totale col Napoli? Ko un altro big di Ancelotti

Il Real Madrid è in piena emergenza in attacco per le prossime partite. Dopo gli infortuni di Camavinga e Vinicius jr e considerando l'assenza prolungata di Guler, si aggiunge all'elenco di indisponibili anche Rodrygo. L'attaccante si è infortunato nel corso della gara contro l'Argentina e ora Ancelotti è in attesa di novità. Il brasiliano aveva terminato in campo la partita ma poi di rientro a Madrid il ginocchio si è gonfiato.