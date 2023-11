Napoli, Mazzarri ammonito al secondo esordio: il motivo

A dieci anni dall'ultima volta che si era seduto sulla panchina del Napoli , Walter Mazzarri è tornato a guidare gli azzurri. Il secondo esordio nella partita contro l' Atalanta è speciale. Una giornata particolare, ma con una nota negativa per l'allenatore.

Mazzarri subito ammonito al secondo esordio con il Napoli

Infatti Walter Mazzarri è stato ammonito dal direttore di gara Mariani. L'allenatore del Napoli, nel corso del primo tempo, aveva protestato in maniera vistosa contro l'arbitro chiedendo l'ammonizione per un giocatore dell'Atalanta. Mariani non ha ascoltato Mazzarri, anzi, ha deciso di estrarre il giallo verso di lui.