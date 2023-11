Atalanta-Napoli, Olivera esce in lacrime per infortunio: le sue condizioni

Brutte notizie in casa Napoli . Nel corso del primo tempo della partita contro l'Atalanta , Mathias Olivera è uscito dal campo per un brutto infortunio .

Napoli, infortunio per Olivera

Dopo un cambio di direzione, il ginocchio dell'uruguayano ha fatto un brutto movimento che l'ha costretto subito ad accasciarsi. L'arbitro ha fermato il gioco per l'intervento dello staff medico mentre Olivera era steso a terra in lacrime. Intervento che è durato diversi minuti. Il terzino del Napoli è poi uscito dal campo in barella sempre in lacrime ed è stato portato subito negli spogliatoi per i primissimi accertamenti. Al suo posto è entrato Juan Jesus, in assenza di Mario Rui, che sarebbe il sostituto naturale di Olivera, ma anche il protoghese è infortunato.