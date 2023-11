Napoli, c’è qualcosa di nuovo

C’è qualcosa di nuovo oggi nella testa del Napoli. Ma se lo cerchi nella vittoria, rischi di illuderti. Perché la vittoria in una gara equilibrata è sempre bugiarda, tanto più se, come ieri, è propiziata da un clamoroso scivolone del portiere atalantino Carnesecchi. La novità sta nel fatto che ciascuno torna a giocare per gli altri. Lo vedi dalla reazione all’errore: Kvara perde la palla e corre precipitosamente nella sua area a fermare il contropiede bergamasco. Lobotka sbaglia un appoggio e si riposiziona in diagonale al centro del gioco. Mazzarri vuol dire già coraggio, solidarietà, empatia, dopo una fase di maledetto solipsismo. È una sveglia, non una guarigione completa. Perché il Napoli è ancora timido nelle uscite dalla propria area con la palla al piede, soffre la copertura a uomo di Gasperini, mostra incertezza in costruzione con i suoi centrali. E non ha sempre nei piedi il palleggio veloce che serve per fare possesso palla e dominio del gioco, spostando il baricentro in avanti. E ancora: soffre nel gioco aereo difensivo e regala all’Atalanta, non solo il pareggio, ma anche altre occasioni per colpire di testa a pochi metri da Gollini. Il gol di Lookman è una furbata: sul traversone di Hateboer l’attaccante anglonigeriano finge uno scatto e poi arretra di un passo per sottrarsi alla marcatura, ma è Rrahmani che desiste ad andare incontro alla palla per colpire per primo. Con l’effetto di rinunciare alla copertura a zona e far male quella a uomo. Per fortuna l’Atalanta non è più negli ultimi trenta metri una macchina da guerra, perché il rodaggio di Gasperini è più lento del previsto. L’insistenza su De Ketelaere è una scommessa che forse un domani sarà vinta. Per ora si paga il prezzo di rinunciare a far crescere un attaccante come Scamacca, confermando l’inconscia idiosincrasia del tecnico per i centravanti di ruolo. Ma fin qui il Napoli è andato sotto con squadre molto meno attrezzate dei bergamaschi. Se ieri ha contenuto il forcing avversario dopo il pareggio, lo deve proprio a quello spirito di gruppo per cui si difende e si attacca in undici. E soprattutto si fanno le sostituzioni giuste al momento giusto.